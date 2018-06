Bamba Ndiaye refuse les excuses de Idrissa Seck et lui demande de s'adresser à Dieu

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Juin 2018 à 01:57 | | 0 commentaire(s)|

Les propos de Idrissa Seck sur la religion musulmane continuent de faire couler beaucoup d’encres et de salives. Le leader de rewmi a pourtant rendu publique une lettre dans laquelle il présente ses excuses.



Mais visiblement, ce geste n’a pas changer grand chose. En tout cas, pas chez Bamba Ndiaye l’ancien ministre chargé des Affaires religieuses sous Abdoulaye Wade.



Intervenant sur les ondes de la rfm, ce dernier a dit rester constant sur sa position.



« Je ne varie pas dans ma position et je ne change rien dans mes propos. C’est clair », a-t-il entre autres affirmé.



« Comme il s’agit de blasphème, qu’il se repente auprès de son Seigneur. Entre lui et Allah, je ne m’interpose pas. Idrissa Seck a toute la possibilité de s’adresser à son Seigneur et je suis sûr que son seigneur va lui pardonner » a poursuivit Bamba Ndiaye



« Il ne m’appartient pas de lui pardonner mais à Allah. Il n’a qu’à s’adresser à la Oummah et la communauté musulmanes pour leur présenter ses excuses », conclut-il.

