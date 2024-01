Bambali / Le Groupe Kirène et Sadio Mané: Un partenariat stratégique pour Pepsi Rédigé par leral.net le Lundi 8 Janvier 2024 à 14:17 commentaire(s)| Le groupe Kirène, leader dans le secteur des boissons et de l'agroalimentaire, est fier d'annoncer un partenariat stratégique avec le célèbre footballeur international, Sadio Mané, en tant qu'ambassadeur de sa marque iconique, Pepsi. Cette collaboration marque une étape clé dans la stratégie de développement de Pepsi, visant à associer sa marque à des personnalités inspirantes et influentes dans le monde du sport.

Sadio Mané, connu pour son excellence sur le terrain et son engagement envers des causes sociales, représente parfaitement les valeurs de dynamisme, de performance et de responsabilité sociale, chères à Pepsi. Un ambassadeur d'exception pour une marque qui veut faire bouger les lignes, Sadio Mané, grâce à son parcours impressionnant et son rayonnement international, contribuera à renforcer la présence de Pepsi sur la scène mondiale.



Sa popularité et son engagement envers l'excellence, sont en parfaite harmonie avec l'esprit de la marque.



Des actions conjointes pour une visibilité puissante et un impact social accru



Le partenariat entre Kirène et Sadio Mané inclura une série d'initiatives marketing et de communication, telles que des campagnes publicitaires, des événements promotionnels et des actions de responsabilité sociale d'entreprise. Ces activités viseront à maximiser la visibilité de la marque, en véhiculant des messages positifs, tout en soutenant une jeunesse déterminée et inspirée.



Engagement envers la responsabilité sociale



En plus des activités promotionnelles, ce partenariat soulignera l'engagement de Pepsi envers des causes sociales, un domaine cher à Sadio Mané. La première initiative est la construction d’un terrain de football entièrement fonctionnel, selon les standards de la FIFA, à Bambali, village natal de Sadio Mané, afin que les populations puissent bénéficier d’une infrastructure aux normes, qui permettra le développement du football local.



D’autre projets spécifiques seront développés pour soutenir des initiatives éducatives et sportives, renforçant ainsi l'impact positif de la marque dans les communautés et auprès de la jeunesse casamançaise.





À propos du Groupe Kirène



Le Groupe Kirène est un acteur majeur dans le secteur des boissons et de l'agroalimentaire, reconnu pour son innovation et son engagement envers la qualité et la responsabilité sociale, produisant et distribuant les marques Kirène, Présséa, Candia, Pepsi, 7Up et Mirinda au Sénégal et dans la sous-région.



À propos de PEPSI



Avec son goût intense de cola et sa saveur authentique, Pepsi est une boisson gazeuse iconique reconnue et aimée partout dans le monde. Marque de renom, ce leader mondial accélère sa croissance à travers des stratégies fortes et durables.



À propos de Sadio Mané



Sadio Mané est un footballeur international de renom, admiré pour son talent, son éthique de travail et son engagement envers des causes sociales. Il est considéré aujourd’hui, comme étant l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football sénégalais.



Pour plus d’informations : Abou Diop – Responsable de la stratégie de communication Groupe +221785032150 adiop@kirene.sn www.kirene-groupe.com

Sénégal le 03/01/2023











