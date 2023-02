Bambali : Le retour annoncé en compétition de Sadio Mané enfièvre son village natal

Sadio Mané devrait retrouver les terrains de la Bundesliga, le championnat de l'élite du football allemand, ce dimanche, à l'occasion du match devant opposer son club, le Bayern Munich, à l'Union Berlin, pour le compte de la 22e journée.



L'ancien attaquant de Liverpool fait son retour à la compétition près de quatre mois après une blessure qui l'a privé de la dernière Coupe du monde de football jouée au Qatar (20 novembre-18 décembre).



Son oncle Ibrahima Touré, maire de la commune de Bambali, a eu de son neveu la confirmation qu'il va rechausser les crampons ce week-end.



"Il m'a appelé au téléphone hier (vendredi) vers 18 heures pour me demander de continuer de prier pour lui parce qu'il va jouer ce dimanche", a confié l'édile de cette petite commune rurale de la région de Sédhiou, dans la partie méridionale du Sénégal.



"C'était un grand soulagement pour moi parce que Sadio a manqué non seulement le Sénégal mais tout le monde footballistique (…)", a-t-il souligné.



Un sentiment largement partagé au sein de la population à Bambali, son village natal où tout le monde – vieux et enfants, hommes et femmes – se dit ravi de ce retour annoncé de Mané à la compétition.



"On attendait ce retour depuis longtemps", souligne par exemple Lansana Tékagne, selon qui les populations ont beaucoup prié pour le rétablissement du pensionnaire du Bayern de Munich.



"Chaque vendredi, on priait à la mosquée pour un prompt rétablissement de Sadio", confirme Ibrahima Touba Ndiaye, président du fan's club Sadio Mané de Bambali. "C'est notre espoir. Il partage tout ce qu'il a avec les populations locales sans discrimination", a-t-il ajouté.



Ibrahima Touba Ndiaye dit prier pour que Mané soit protégé de toute blessure à l'avenir. Il affirme avoir pleuré à chaudes larmes à l'annonce de la blessure de l'attaquant sénégalais du Bayern Munich.



"J'ai été dégoûté de ne pas le voir à la télévision", aussi "je n'ai pas suivi la Coupe du monde", renseigne-t-il.



A Bambali, l'on est surtout impatient de célébrer, comme il se doit, les premiers buts de leur champion, "pour le plus grand bonheur de ses supporters".



"Sadio Mané nous a beaucoup manqué sur le terrain. J'espère qu'il marquera ce dimanche deux buts", dit Yaya Sadio, très "ému". Ce jeune garçon est convaincu que Mané est la "pièce manquante" au Bayern de Munich en ce moment.

Le club allemand qui a remporté les dix derniers titres en Bundesliga, est deuxième au classement (43 points, avec un match en moins) derrière Dortmund (46 points) et à égalité avec son adversaire du jour Union Berlin (43 points).



Souleymane Camara, ami d'enfance de l'international sénégalais, lui aussi se dit convaincu que Sadio Mané permettra au Bayern de "retrouver des couleurs".



Le plus important reste "son retour", tempère Ibrahima Touba Ndiaye, malgré tout très touché, comme tout inconditionnel de l'attaquant sénégalais dont la cote est montée en flèche auprès de ses compatriotes, avec la première victoire du Sénégal en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), en janvier dernier au Cameroun.



"Il doit reprendre tout doucement et avec le temps, il retrouvera, s'il plaît au Bon Dieu, son niveau d'il y a quelques mois quand il était à Liverpool", soutient Ndiaye.



Yaya Sadio estime que les Sénégalais doivent redoubler de prières pour Sadio Mané dont il loue le grand cœur. "Il faut que tout le monde prie pour lui. Sadio Mané partage tout ce qu'il gagne. Il ne le fait pas seulement pour son village", mais également pour son terroir, dit-il.



En témoigne, selon lui, les nombreux patients et élèves qui fréquentent désormais les infrastructures sanitaires et scolaires que Sadio Mané a fait construire pour les populations de son terroir.



Il va sans dire que ce dimanche, tout Bambali sera devant l'écran pour suivre son fils, priant qu'il retrouve la plénitude de son football.



