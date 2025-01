Bambey : 11 morts et plusieurs blessés dans un accident sur l’autoroute Ila Touba

Un accident survenu, lundi, sur l’autoroute Ila Touba entre les communes de Bambey et Réfane dans le département de Bambey (centre), a fait 11 morts et 09 blessés dont huit dans un état grave, a appris l’APS de source sécuritaire.



Un véhicule mini car s’est renversé après avoir heurté un Ndiaga Ndiaye tombé en panne sur l’autoroute Ila Touba entre Bambey et Réfane.



Les blessés ont été évacués vers les districts sanitaires de Bambey et de Khombole.



Les corps sans vie ont été transportés à la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel, précise l'Aps.

