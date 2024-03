Bambey / Formation de 40 femmes handicapées en saponification et javellisation organisée par la Maison de la Femme Entrepreneure Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2024 à 23:05 | | 0 commentaire(s)|

La Maison de la Femme Entrepreneure (MAIFE) a organisé avec succès une formation en saponification et javellisation au centre national de réinsertion sociale des handicapés de Bambey. La formation s'est déroulée sur deux jours, du jeudi 29 février au vendredi 1er mars 2024 et a permis à 40 femmes de renforcer leurs compétences dans ce domaine. Ce programme s'inscrit dans le cadre des efforts de la MAIFE pour soutenir l'autonomisation économique des femmes. La formation a été conçue pour fournir aux participantes les connaissances et les techniques nécessaires pour fabriquer et commercialiser des produits saponifiés et javellisés de qualité. Au cours de la formation, les personnes handicapées ont appris les différentes étapes de la saponification et de la javellisation, ainsi que les techniques de gestion d'une petite entreprise. Elles ont également bénéficié de conseils sur la commercialisation de leurs produits et l'accès au financement. La formation a été très appréciée par Mme Diop, la directrice du centre, qui a exprimé sa gratitude à la MAIFE et au directeur Modou Fall pour leur avoir offert cette opportunité. Elles ont déclaré que la formation leur permettra d'améliorer leurs revenus et de subvenir aux besoins de leurs familles. La MAIFE s'engage à poursuivre ses efforts pour soutenir l'autonomisation économique des femmes à travers des formations et d'autres programmes de développement.











www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/BAMBEY-Formation-de-40-f...

