Bambey: Omer Pépé Delamoune harcelait une femme mariée avec des vidéos pornos

C'est jeudi prochain que le tribunal des flagrants délits de Diourbel rendra son verdict dans l'affaire opposant le ministère public et Ndèye Lobé Guèye à Omer Pépé Delamoune. Cet ouvrier qui a laissé femme et enfants à Dakar pour aller travailler à Baba garage, était attrait jeudi 17 août devant la barre pour répondre des chefs de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et collecte illégale de données personnelles.



D'aprés le récit de L'As, le 19 juillet passé, Ndèye Lobé Guèye reçoit sur son smartphone par l'application WhatsApp une très chaude vidéo pornographique. De peur que son fils de sept ans qui joue avec son smartphone ne regarde la vidéo obscène, elle la supprime aussitôt. Parce qu'elle ne connaît pas le numéro de l'envoyeur, Ndèye Lobé Guèye s'est dit qu'il s'agissait d'une erreur. Mais elle va comprendre qu'il n'en est rien parce que dès le lendemain, Omer Pépé Delamoune lui envoie à nouveau d'autres vidéos pornographiques. Alors, elle bloque le numéro après avoir supprimé les images obscènes.



C'est à partir de ce moment que Omer Pépé Delamoune commence à appeler au téléphone la jeune femme mariée à qui elle fait des propositions pour le moins indécentes. Dans des textos qu'il lui a envoyés, il l'invite à lui tenir compagnie en l'absence de son mari en déplacement. Il va même utiliser un autre numéro pour joindre Ndèye Lobé Guèye.



Prise de panique, cette dernière s'en est ouverte à son époux Cheikh Fall qui a écourté son voyage pour rentrer le même jour. Un soir, ignorant que l'époux de Ndèye Lobé Guèye était de retour, Omer Pépé Delamoune, piqué par on ne sait quelle mouche, attend la tombée de la nuit pour aller frapper à la fenêtre de la jeune femme. Quand il aperçoit le mari, il prend ses jambes à son cou. Cheikh Fall le suit jusqu'au domicile où il a pris une chambre. N'ayant pas voulu enfreindre la loi, le sieur Fall n'est pas entré dans la maison.



En revanche, il accompagne son épouse pour porter plainte à la brigade de gendarmerie de Baba garage. Interpellé par les pandores, Omer Pépé Delamoune avoue être l'auteur des vidéos pornographiques envoyées via WhatsApp à Ndèye Lobé Guèye. Mais il déclare qu'il s'agit d'une erreur parce qu'il voulait les envoyer à sa copine prostituée à Dakar qui s'appellerait aussi Ndèye Guèye.



Déféré au parquet après deux jours passés en garde à vue à la gendarmerie, il a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Diourbel après son inculpation pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et collecte de données personnelles. Face au juge hier jeudi 17 août, Omer Pépé Delamoune a adopté le même système de défense qui malheureusement pour lui n'a pas prospéré car n'ayant convaincu ni le procureur Papa Khalil Fall, ni le juge, encore moins son propre conseil, l'avocat Me Cheikh Ngom. «Je requiers qu'il vous plaise de le condamner à un an d'emprisonnement et une amende de cinq cent mille francs Cfa», a requis le procureur Papa Khalil Fall.



Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, Me Cheikh Ngom, avocat de la défense, a abondé dans le même sens que le représentant du ministère public. «Je trouve la peine d'un an requise par le procureur trop sévère. Nous vous demandons de lui faire une application extrêmement bienveillante de la loi parce qu'il est un père de famille », a plaidé la robe noire. Finalement, l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 24 août prochain, date à laquelle le verdict sera rendu.