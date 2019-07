Bambey- Pénurie d’eau à Keur Samba Kane : Les populations dans les rues pour manifester Les populations de Keur Samba Kane, en brassards rouge étaient ce jeudi, dans la rue pour réclamer de l’eau potable. « La gestion de l’eau n’a jamais été transparence. Ce qui a toujours, causé des problèmes de distribution dans la zone », a fustigé la conseillère municipale, porte-parole, Aminata Fall Ndiaye. Ces protestataires indiquent l’arrivée d’Aquatec dans la zone avait suscité de l’espoir dans la fourniture suffisamment d’eau de bonne qualité.



Malheureusement, regrettent-elle, c’est le début d’un cauchemar qui a trop duré. Puisqu’elles ont notées des pannes récurrentes, des pénuries d’eau de plusieurs de semaines, des baisses de tension d’électricité. Ce qui occasionne des insuffisances dans la fourniture d’eau.







Ne pouvant plus supporter, elles exigent la rupture du contrat qui les lie à Aquatec et menacent de ne plus payer les factures. « Nous sommes fatiguées et pour une 2e fois, nous allons attaquer notre plan d’action, consistant à ne plus payer de factures », protestent-elles.







Et dans le chapitre des doléances, ces populations veulent la création d’un 2e forage dans le village de Keur Samba Kane pour mieux s’alimenter en eau potable. « Nous voulons un deuxième forage et une gestion transparente. Et, nous voulons d’une eau de qualité et de quantité suffisante dans la zone », ont-elles, réclamé.







Le coordonnateur de l’Aquatec, Fallou Senghor, joint par Sud FM, indique qu’une pompe a été changée la veille de cette manifestation et la situation est redevenue anormale.







