Bambey Un corps sans vie retrouvé au quartier Beuy Deuk Questions autour d’un drame

De source sécuritaire, une plaie ouverte, ressemblant à un coup de poignard, a été retrouvée au niveau de la poitrine de la victime, Lamine Sène, qui était un maçon.



Mais, la même source informe qu’il est trop tôt pour dire s’il s’agit d’un suicide ou un meurtre.



Toutefois, une enquête est ouverte par les éléments du Commissariat de Bambey et le corps sans vie de la victime, est acheminé à l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel.

Le Quotidien



Babacar Faye placé sous mandat de dépôt



L’homme d’affaires Babacar Faye a passé la nuit du vendredi à la Maison d’arrêt et de correction de Fatick après son inculpation par le juge d’instruction. Il a été arrêté avec son neveu. Si Babacar Faye est accusé d’abandon de véhicule à un tiers ne détenant pas de permis de conduire, son neveu est poursuivi pour défaut de maîtrise, blessures involontaires et délit de fuite.



Les faits qui leur valent leurs déboires judiciaires remontent au jeudi 27 janvier dernier. Le neveu de Babacar Faye avait décidé de faire ses courses avec le véhicule de son oncle.



A peine sorti de la maison, il heurte violemment une moto Jakarta sur laquelle se trouvaient le conducteur et deux enfants qui se rendaient à l’école : un garçon âgé de 12 ans et une jeune fille de sept ans.



Le choc a été tellement brutal que la fille s’est retrouvée avec une fracture à la cuisse, tandis que le garçon s’est fracturé les deux mâchoires. Selon des témoins de la scène, la moto ainsi que les deux enfants se sont retrouvés sous le véhicule. Et il a fallu soulever la voiture pour faire sortir les enfants.



Paniqué, le jeune I. Sy a pris la fuite. Ce n’est que mardi qu’il est revenu à Fatick. Le vendredi, Babacar Faye, son neveu et les parents des victimes ont été convoqués au commissariat urbain de Fatick. Les mis en cause ont par la suite été présentés au procureur avant d’être placés sous mandat de dépôt.

L’As