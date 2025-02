Bambey: Une école en abri provisoire brûlée, une enquête ouverte Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2025 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

Une école en abri provisoire a été saccagée et incendiée. Les faits se sont déroulés à Bambey précisément dans la commune de Réfane. Selon la Rfm, l'inspecteur de l'Éducation et de la formation de Bambey Pape Amadou Sidibé a annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. «Il y a une classe en abris provisoire qui a été brûlée par des inconnus. Sur le champ, nous nous sommes dépêchés sur les lieux pour constater les faits et rassurer le directeur. Sur la base du rapport établi par ce dernier, nous avons informé les autorités administratives et académiques en l'occurrence le préfet et l'inspecteur d'Académie. Les services compétents seront activés pour que la situation soit élucidée parce qu'un acte de ce genre est d'une gravité extrême », a-t-il expliqué. Au Sénégal, le phénomène de saccage des écoles prend une proportion inquiétante depuis quelques mois. Pour rappel, le 12 janvier dernier, des individus non identifiés se sont introduits au CEM Samba Kandji de Malika et ont vandalisé le bureau du principal avant de l’incendier.



Source : https://senemedia.com/annonce-78585-bambey-une-col...

