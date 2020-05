Bambey en feu: La population dit niet à l'installation du centre pour les malades du Covid-19 Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mai 2020 à 18:10 | | 0 commentaire(s)| Les forces de l’ordre et les jeunes de Bambey dans la région de Diourbel se sont affrontés,hie, jeudi. Onze personnes ont été arrêtées. À l’origine des hostilités, l’ouverture d’un centre de traitement pour les malades du Covid-19 à laquelle la population n'adhère pas du tout.

Les populations de Bambey ont envahi la route nationale N°3 (RN3) en allumant des pneus. Ces manifestants s’insurgent contre la décision des autorités administratives et sanitaires de la région de Diourbel, qui ont transformé provisoirement le Centre de réinsertion sociale de ladite ville en site d’isolement des malades du Covid-19.



Selon nos confrères du journal Walf radio, 32 personnes dont en majorité des éléments de sapeurs-pompiers qui ont contracté cette maladie dans l’exercice de leurs fonctions, sont déjà pris en charge dans cet établissement.



Les populations de Bambey qui dénoncent avec la dernière énergie cette décision, ont marché à travers les artères de la ville avant de barrer la route et de brûler des pneus. Ces dernières ont été dispersées par les forces de l’ordre.



Parmi eux, 11 jeunes ont été arrêtes avant d’être libérés en début de soirée. Le préfet du Département Ndèye Astou Bâ, déclare ne pas comprendre que des Sénégalais refusent l’hospitalité à d’autres. L’autorité préfectorale invite les populations de Bambey à revoir leurs comportements.

