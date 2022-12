Bambey - fin du calvaire des femmes de Lambaye : L’association des émigrés équipe le poste de santé d’un échographe

Mme Aby Diakhate, «Bajenu Gox», explique : «les femmes qui voulaient faire une échographie, rencontraient beaucoup de difficultés. Elles venaient souvent se confier à moi, pour me dire qu’elles doivent faire une échographie mais elles n’ont pas les moyens financiers. Si on a la chance d’avoir nos compatriotes vivant en Europe qui, ayant senti le besoin, nous ont dotés de cet appareil, nous ne ferons que nous réjouir».



Les membres de l’association des émigrés ont saisi cette occasion pour demander la création d’un centre de santé à Lambaye. Moussa Thiam, le coordonnateur de l’association des émigrés de Lambaye relève : «nous avons des postes de santé, mais notre grand problème est un centre de santé. Toutes les populations veulent un centre de santé à Lambaye. L’association que nous dirigeons est prête à mettre la main à la patte pour équiper ce centre sante, une fois mis en place».



Et il poursuit : «nous envisageons de doter chaque poste de santé d’un échographe, pourvu qu’on ait un agent de santé formé dans ce sens». Et Mamadou Badiane, le représentant résident de l’association des émigrés, de rappeler que cet échographe, remis au poste de sante de Niakalack, pourraient être utilisé par les postes de santé de Lambaye, Ndème Meissa, Thieppe et Mekhé.

Sud quotidien