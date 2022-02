Bambey - tout nouveau président du conseil départemental, Babacar Ndiaye s’engage à lutter contre le chômage Le tout nouveau Président du Conseil départemental de Bambey, Babacar Ndiaye, la tête de liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yaakar a fait face à la presse, ce dimanche, au centre des personnes handicapées. Il a exhorté toutes les parties prenantes à l’unité et dit inscrire son mandat dans la lutte contre le chômage par le développement d’activités génératrices de revenus.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Février 2022 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de cabinet du ministre conseiller Mor Ngom qui a été élu à la tête du Conseil départemental de Bambey était face à la presse. Babacar Ndiaye a tout d’abord décliné sa feuille de route :



« Nous venons tout juste d’arriver au Conseil départemental de Bambey Ce qu’il y a lieu de faire, c’est de faire le diagnostic de tous les problèmes de la commune, de faire l’état des lieux de l’existant et des projections dans le future. Pour y arriver, il nous faut une bonne planification qui nous oriente vers des secteurs clés comme le secteur de l’agriculture ,le secteur de l’éducation. Pour avoir un peuple cultivé, il faut avoir de bonnes écoles. »



« Nous allons nous appuyer sur l’Isra de Bambey. Dans notre axe programmatique composé de 21 points, nous avons prévu de développer l’agriculture avec l’accompagnement de l’Etat à travers le ministère de l’Agriculture et du Centre national de recherches agronomique de Bambey pour essayer de booster l’économie. Il s’agit également de faire l’autonomisation des femmes pour résorber le chômage en employant ces jeunes dans ce secteur agricole mais aussi permettre aux femmes d’être formées dans la transformation des produits agricoles », a-t-il dit.



Et il poursuit : « nous allons développer l’intercommunalité entre les différentes communes du département. Ce qui nous permettra de développer nos terroirs. Il y a beaucoup de potentialités dans les différentes communes. La commune de Ngogom peut avoir des potentialités que la commune de Bambey ne dispose pas et vice versa. Avec l’intercommunalité, on pourra résorber le gap de chômage et permettre aux femmes d’avoir des activités génératrices de revenus ». Le planificateur au niveau de l’Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal exhorte enfin toutes les parties prenantes au scrutin du 23 janvier, mouvance présidentielle et opposition, à l’unité pour le développement de Bambey.

Sud Quotidien



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook