Bamboula aux Impôts et domaines : Avec un déficit de 200 milliards, le DG se tape un appart à 600 millions F CFA, équipé à 432 millions F CFA et...

Selon la source de Leral, "Comment pérenniser une Direction générale dont le DG est perpétuellement en voyage et dont la maison tangue comme un bateau ivre?", s'est-elle interrogée.



Catalogué comme un voyageur permanent devant l'Eternel, il passe le plus clair de son temps à l'extérieur. Et au moment où on écrit ces lignes, Leral est en mesure de vous dire qu'il est aux Etats-Unis, précisément à Washington.



Un appartement à 600 millions, 432 millions d'équipement en meubles

à coté de KFC sur la corniche Ouest

Nommé à la DGID, Samba Bassirou Niass snobe le patronat et vise, selon notre source le poste de Ministre des Finances. "Alors que les Impôts sont déficitaires de 200 milliards F CFA, il s'est tapé un appartement de 600 millions F CFA, équipé à 432 millions F CFA en meubles, taillés sur mesure depuis l'Italie".



Le Dg des Impôts et domaines préfère son véhicule de marque Q7, laissant celui de service à ses enfants ou épouse pour le marché.



