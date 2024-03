Retenez-le, un jour, vous regretterez Macky Sall !

Au plan de l'énergie, la production a quasiment triplé, passant de 5000 Gwh, avec des perspectives gigantesques qui attendent le Sénégal, dont le début de production de gaz et de pétrole sont annoncés pour la fin du premier semestre 2024. Ces efforts ont été combinés avec un investissement de plus de 500 milliards de francs Cfa, dans le monde rural, pour une électrification rurale passée en 10 ans, de 28 à 80%, dans le cadre du Pudc, du Puma et du Mca.



Au plan de la Santé, quatre hôpitaux de niveau 1 auront vu le jour, 16 centres d'hemodialyse pour prendre en charge les maladies rénales, alors qu'il n'en existait que deux, il y a dix ans. Dakar va bientôt inaugurer une des cliniques les plus modernes d'Afrique de l'ouest, sur le site de l'ancien hôpital Principal, placé sous la gestion de l'Armée nationale.



Dans le même temps, l'Etat du Sénégal est en train de terminer la construction d'un des hôpitaux les plus modernes à la place de l'hôpital le Dantec, construit en 1947, anciennement baptisé hôpital des indigènes.



Le Chef de l'Etat Macky Sall a décidément dédié son magistère au combat contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Depuis son avènement, les ressources allouées aux Bourses familiales et à la couverture maladie universelle n'ont cessé d'augmenter, atteignant 300 milliards de francs Cfa en 2023. Dans le même temps, l'Etat a consenti plus de 600 milliards de francs Cfa dans son budget, pour soutenir les coûts liés à l'inflation de produits de première nécessité et une subvention accrue pour le pétrole, l'essence et l'électricité. Plus de 1000 milliards de francs Cfa avaient déjà été consentis, pour juguler l'impact de la crise Covid survenue entre 2020 et 2022.



Des efforts ont été faits en direction des étudiants avec la construction de nouvelles universités, de nouveaux pavillons, l'augmentation de 11000 lits rien qu'à Dakar, la construction de quatre nouvelles universités pour décongestionner celle de Dakar. Les prix des repas pour les étudiants sont revenus à ce qu'ils étaient, il y a 40 ans. Du jamais vu, du jamais pensé.

C'est sans aucun doute ce parti-pris pour les couches défavorisées qui coûte à Macky Sall, son peu de popularité parmi les élites religieuses, politiques mais aussi intellectuelles, trop habituées à des sinécures, trop attachées à leurs privilèges.



Jamais un président n'a autant fait pour ceux d'en bas, jamais il n'a été autant détesté par ceux d'en haut. Le discours en devient haineux, et certains en viennent à perdre la raison, dans leur combat contre un homme qui a pourtant beaucoup fait pour son pays.



Macky Sall aura chéri les Sénégalais jusqu'à l'excès, en leur octroyant les moyens de transport en commun les plus modernes au monde comme le train électrique et le bus électrique, révolutionnaire le transport multimodal. Autant de bienfaits ont tendance à être oubliés, et les Sénégalais pourraient bien le regretter.



Que lui reproche-t-on ? D'avoir approfondi la démocratie au Sénégal, au point de risquer de perdre sa propre majorité à l'assemblée nationale ? D'avoir décidé de renoncer à un troisième mandat auquel il avait droit et d'organiser pour la première fois, un scrutin auquel il ne participera pas ?



Les questions ne manquent pas, par ces temps de haine tenace qui s'exprime librement, contre un homme qui a le mérite de placer son pays sur les rampes de l'émergence. Un jour, retenez-le, les Sénégalais se souviendront de Macky Sall et l'euphorie des premières heures passées, ils regretteront d'avoir haï un homme de bien.



Assane DIOP