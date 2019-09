Bandia:Les populations dans la rue pour dire non aux 236 hectares de Layousse

Déterminés à poursuivre le combat, les habitants de Bandia dans la commune de Sindia, département de Mbour étaient dans la rue ce matin pour dire non au décret du Président Macky Sal, octroyant plus de 236 hectares à l'homme d'affaires Layousse, PDG des Ciments du Sahel dans la forêt classée de Bandia.

Pour ces manifestants, il n'est pas question de laisser passer ce décret et sont prêts à y laisser leurs vies, si ce décret passe.



