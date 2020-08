Banditisme: Le frère de Fada propose une grosse somme aux policiers pour...

D’après des sources de Senenews, le malfrat arrêté avant-hier prés de Ker Yoff est, en effet, le frère de l’ancien ministre de la jeunesse sous le régime de Wade et actuel Dg de la Sonacos, Modou Diagne Fada. Aliou Diagne, puisque c’est de lui qu’il s’agit, faisait parti de la bande de malfrats qui avait braqué et emporté 70 millions FCFA dans une boutique de Chinois à Centenaire le samedi 25 juillet 2020. Après plus d’un mois de cavale, avec la Brigade de recherche de la gendarmerie et la police sur le dos, Aliou Diagne a été finalement appréhendé au rond-point 6 par les limiers du commissaire Thierno Diop des Parcelles Assainies. Après toute une nuit de filature, Aliou Diagne a été cueilli vers les coups de 5 heures du matin à Ker Yoff par un agent qui se faisait passer par un sportif. Et, pour étouffer l’affaire, Aliou Diagne a proposé 5 millions de nos francs aux éléments de la brigade de recherche du commissariat des Parcelles Assainies. Ces derniers qui ont catégoriquement refusé l’ont embarqué et conduit au poste de police des Parcelles Assainies.

Source : https://www.exclusif.net/Banditisme-Le-frere-de-Fa...