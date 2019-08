Accueil Envoyer Partager sur facebook Bangladesh: La mention «Vierge» va disparaître des certificats de mariage Rédigé par Mamadou Mangane le 30 Août 2019 à 12:54 La Cour suprême a ordonné son remplacement par « non mariée ». Des associations dénonçaient une mention « humiliante et discriminatoire ».

C'est une étape historique pour les femmes au Bangladesh. Jusque-là, sur les certificats de mariage musulman, les femmes devaient indiquer si elles étaient vierges ou non. Une mention qui devra désormais être retirée a décidé la Cour suprême. Un jugement qualifié lundi d'important par les organisations qui ont milité pour la suppression de cette disposition « humiliante et discriminatoire ». En vertu des lois régissant le mariage musulman au Bangladesh, la fiancée doit choisir entre trois options pour le certificat, « kumari » (vierge), veuve ou divorcée.



Or, dans un jugement rendu dimanche, la Cour suprême a donc ordonné que le mot « vierge » soit retiré pour le remplacer par l'expression « non mariée », a déclaré à l'Agence France-Presse le procureur général adjoint Amit Talukder. Le jugement ordonne également aux autorités d'introduire les options « non marié, veuf ou divorcé » pour le futur marié sur les certificats. Le texte complet du jugement sera publié d'ici à octobre, et sa mise en application devrait intervenir aussitôt. « C'est un jugement important », a déclaré lundi à l'Agence France-Presse Aynun Nahar Siddiqua, avocat des organisations qui avaient saisi dès 2014 la juridiction la plus haute du pays pour faire retirer cette disposition.



Une mention ajoutée en 1961

Une mention ajoutée en 1961

Les organisations de défense des droits humains estiment que l'obligation de préciser si la mariée est vierge ou non, figurant sur les certificats de mariage depuis qu'ils ont été introduits en 1961, est « humiliante et discriminatoire » et porte atteinte à la vie privée de la femme qui se marie. Près de 90 % des 168 millions d'habitants du Bangladesh sont musulmans.



