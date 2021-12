Banlieue dakaroise: La formation de 200 jeunes, annoncée

La Cellule d'Appui au Président (CAP) a investi, ce samedi, la banlieue de Dakar. A Pikine, les leaders de cette organisation ont été chaleureusement accueillis par le Maire sortant de la Ville, en l'occurrence, Abdoulaye Thimbo mais aussi par Madame Awa Niang, responsable départemental des femmes, Abdoulaye Diagne, Coordonnateur du MEER National et tous les candidats des 12 Communes du département de Pikine.



Ces derniers ont vivement salué les actions de Doro Gaye. Pour eux, le chef de file de la CAP a toujours été d'un apport certain pour les différentes victoires du président de la République Macky Sall. Ils ont aussi demandé à tous leurs collègues des autres douze (12) Communes investis, de s'ouvrir davantage à lui. Dans cette même veine, Mamadou Ndiaye alias « Ndiaye Bambey », d'annoncer la formation de 200 jeunes pour mieux coordonner les actions du CAP.



« Nous effectuons cette descente au niveau de la banlieue pour accompagner les candidats de la Coaliton BBY en vue des prochaines échéances électorales. Nous allons accentuer nos actions sur le social. Et sur ce, nous comptons former 200 jeunes qui seront issus de toutes les Communes du département de Pikine. Nous battrons campagne à côté de chaque candidat et nous allons clôturer par une grande Réunion Publique d'Information (RPI) », s'est expliqué le responsable politique de l'Alliance Pour la République (APR) à Bambey.



Iboulaye Ngom, Coordonnateur de la CAP dans la banlieue a, quant à lui, promis d'accompagner le Maire Abdoulaye Thimbo jusqu'à la victoire finale. Il a annoncé, durant sa déclaration, d'autres actions fortes avec tous les autres membres de la mouvance présidentielle. M.Ngom a confondu aussi dans ses remerciements et félicitations, Madame Aïssata Dièye, une femme de valeur et toujours engagée pour le développement de la banlieue ainsi que Ismaël Badiane, un grand responsable dans le département. Les femmes et les jeunes de la banlieue adhèrent tous à l'initiative de Doro Gaye et promettent d’apporter leur contribution sur le terrain pour le triomphe de BBY.



Iboulaye Ngom a salué la forte mobilisation de 200 jeunes, des hommes et des femmes et s’engage à devenir le « Baye Fall » de Abdoulaye Timbo, pour une victoire du Président Macky Sall aux Locales de janvier 2022.