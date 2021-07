Banlieue de Dakar: Daour Niang Ndiaye, ancien Maire rejoint Bougane Guèye Dany

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juillet 2021 à 21:37 | | 0 commentaire(s)|

Le mouvement Gueum Sa Bopp se renforce dans la Banlieue de Dakaroise. L'ancien Maire de la ville Pikine, Daour Niang Ndiaye rejoint Bougane Guèye Dany.



Cette adhésion de Daour Niang Ndiaye, ancien membre du bureau de l'assemblée nationale et membre du comité directeur du PDS, dit-on, reste le fruit des tournées du leader du Mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye Dani.



Cet homme politique, révèle-t-on, un pionnier du PDS vient de renforcer les rangs de Gueum Sa Bopp. Sa décision ne surprend pas. Puisqu’il a toujours dit, « le pouvoir gouverne et que l'opposition s'oppose ».



A retenir qu'il y’a quelques jours l'ancien Maire de Guédiawaye, le député Kalidou Niasse avait rejoint les rangs de Gueum Sa Bopp.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos