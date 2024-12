Banque africaine de développement : L’institution annonce un projet de construire d'un siège social ultramoderne à Abidjan

«Les administrateurs ont approuvé la proposition à l’unanimité, soulignant l’importance pour la Banque de maintenir sa forte présence à Abidjan et d’investir dans un environnement de travail favorable au bien-être de son personnel », renseigne un communiqué de presse reçu à notre rédaction.



Le président du Groupe de la Banque africaine de développement et président des Conseils d’administration, Akinwumi Adesina, s’est félicité de la décision des conseils d’administration, la qualifiant d’« historique pour le personnel de la Banque, pour la Banque elle-même, pour la Côte d’Ivoire et pour l’Afrique, car elle envoie un message clair que la Banque africaine de développement, en tant que première institution financière d’Afrique, mérite un siège à la hauteur de sa réputation mondiale. ».



« C’est un grand jour pour le Groupe de la Banque africaine de développement. Il marque la concrétisation d’une vision que j’avais lors de mon élection à la présidence en 2015, celle de doter la Banque d’un siège digne de son rang à Abidjan. Cela reflète notre aspiration collective à améliorer l’ensemble de nos opérations, le bien-être du personnel et des Conseils, à offrir une expérience professionnelle de classe mondiale et à renforcer la productivité de la Banque, pour accélérer le développement de l’Afrique », a déclaré M. Adesina.



Le nouveau siège disposera également d’installations modernes dédiées à l’accueil et aux échanges avec les actionnaires et les parties prenantes, dans un environnement de travail reflétant l’engagement de la Banque en faveur de la croissance verte, de l’efficacité énergétique et de la sécurité.



Le doyen des membres des conseils d’administration du Groupe de la Banque, Adama Koné, l’administrateur représentant la Côte d’Ivoire aux conseils d’administration, a remis à M. Adesina le titre foncier du site émis par le gouvernement.



M. Adesina a exprimé sa gratitude au président de la République de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara et au gouvernement ivoirien pour leur ferme soutien à la Banque, soulignant que « la décision prise aujourd’hui par nos conseils d’administration montre l’ancrage pérenne de la Banque en Côte d’Ivoire, notre maison, aujourd’hui comme demain. Nous comptons sur le soutien résolu du gouvernement ivoirien pour nous accompagner dans ce projet historique. ».



Adou Faye









