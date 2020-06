Banque africaine de développement: Le Président Adesina bat campagne à Dakar pour sa réélection très agitée d’août prochain à Abidjan Élu en mai 2015 à la tête de la Banque africaine de développement (BAD), le nigérian Adesina Akinwumi comme un sprinter pour chercher des soutiens auprès des palais ouest-africains. En une semaine, Adesina qui multiplie les audiences a été reçu par l’homme fort du Nigéria. Ce jeudi, il sera reçu par le Chef de l’État Macky SALL. Exclusif

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juin 2020 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la Banque africaine de développement, le nigérian Adesin Akinwumi, joue son va-tout pour se maintenir à son poste dont le mandat arrive à terme mi-juin 2020. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, Adesina est à Dakar depuis ce jeudi, où il compte bénéficier du soutien du Président Macky SALL, après avoir forcé la main au Chef de l’État Muhammadu Buhari, pour une audience au pas de charge et, lequel, avait pris ses distances d’avec le patron de l’institution financière panafricaine, élu en mai 2015.



Obsédé par un second mandat, quasi-compromis, du fait des hostilités internes, nées de contestations formulées par bon nombre d’administrateurs non-régionaux à l’endroit de sa gestion. Il y’a quelques jours, des lanceurs d’alerte ont décrié sa boulimie de vouloir s’accrocher vaille-que-vaille au fauteuil de Président de l’institution et son style et sa méthode de gouvernance interne. Sous sa mandature de 2015 à 2020, plusieurs hauts cadres de l’institution ont pris le large de la Lagune Ébrié, pour soit: convenances personnelles ou incompatibilité d’humeur. Une gestion aux poilantes de fer et d’acier, qui fait jaser et électrocuter des sièges. Avec Adesina, « c’est dû suivez-moi ou débarrassez le plancher. »



Sa reconduction à la tête de la BAD, quasi-compromise, ergotent des sources crédibles, parvenues à Confidentiel Afrique, serait un grand miracle pour certains. Eu égard à l’importance du volume d’investissement et du poids des pays membres non- régionaux tels que entre autres, les États-Unis, la France, ces actionnaires ont donné de la voix pour contester la façon avec laquelle est gérée la Banque africaine. Sans le soutien quasi-automatique des administrateurs non régionaux, arrimé sur le désaccord collectif de bon nombre de pays de l’Afrique australe, centrale et du Maghreb, le nigérian Adesina sait bien que ses jours sont comptés à la tête de cette institution. Une source autorisée a confié à Confidentiel Afrique, que le Président Adesina Akinwumi a joué pieds et mains pour arracher au pas de charge une audience avec le Chef de l’État du géant Nigéria. L’audience aura duré moins d’une trentaine de minutes, glisse notre source. Cap sur le Sénégal, où il est arrivé ce jeudi 04 Juin 2020 pour rencontrer le Chef de l’État Macky Sall.

Ce dernier est un des soutiens de Adesina pour une reconduction à la tête de la BAD, dont l’élection se tiendra finalement fin août 2020 à Abidjan. Alors que les jours se consument, à grande fumée, le colosse Adesina Akinwumi s’efforce à tout prix à se maintenir au poste de patron de la Banque africaine de développement. Il bat campagne voilà plusieurs mois, malgré le gros caillou coincé dans ses chaussures. Depuis le dernier sommet de l’Union africaine au Niger, en juillet 2019, le Président Adesina Akinwumi avait mis en selle le scénario de sa deuxième mandature sur la balance. Une poignée de Chefs d’État présents au raout de Niamey, avaient opté différer leurs entrevues avec le patron de la banque africaine à des dates plus propices, soupire un diplomate.



Confidentiel Afrique









Par Ismael AIDARA (Confidentiel Afrique)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos