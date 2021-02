Banque africaine de développement : Le lancement des « Perspectives économiques en Afrique » prévu le 12 mars prochain

Selon un communiqué de presse, le rapport, dont le thème est : « De la résolution de la dette à la croissance – une feuille de route pour l’Afrique », livrera une mise à jour très attendue des performances et des perspectives de croissance du continent dans le contexte de la pandémie de Covid-19.



La même source précise que les Perspectives économiques en Afrique 2021 examinent les causes, les conséquences et défis liés à la dynamique de la dette sur le continent. Le rapport propose également des réformes pour améliorer le processus de résolution de la dette, la gouvernance et la croissance durable en Afrique.



Le rapport phare de la Banque sera lancé officiellement par le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr. Akinwumi A. Adesina, qui sera accompagné par une personnalité internationale invitée à cette occasion pour réfléchir aux problèmes soulevés par les Pea.



L’évènement rassemblera de hauts responsables politiques, des représentants d’institutions internationales, du monde diplomatique, de la communauté académique et du secteur privé ainsi que des journalistes pour réfléchir sur les conclusions du rapport et partager leurs expériences et pensées.

