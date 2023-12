Banque islamique de développement : Le Conseil des directeurs approuve des financements de 2,12 milliards de dollars

« Présidée par Dr Muhammad Al Jasser, par ailleurs président de la banque et du Groupe de la banque, la 353e réunion du Conseil des Directeurs exécutifs a entériné 16 projets en appui au développement socioéconomique et à la durabilité dans les pays membres. Les projets relèvent de secteurs stratégiques, tels que les moyens de transport, l’énergie, la santé et l’éducation, mais aussi le renforcement des capacités des jeunes, de l’entrepreneuriat et de l’emploi », renseigne un communiqué de presse.



Selon la même source, le président a souligné l’importance des projets approuvés et leurs impacts transformateurs sur l’amélioration des transports, de la santé, l'éducation et l'énergie, ainsi que sur la promotion de l'intégration économique régionale.



Dr AL Jasser a déclaré que la banque s’attèle à l’approfondissement du marché des soukouk, tous types confondus, ce qui permettra de financer davantage de projets.

En tête des approbations, ajoute la même source, figure le financement de 845,57 millions pour l’Indonésie. Il contribuera à la réalisation du projet de renforcement du système d’orientation en matière de soins de santé, ce qui devrait renforcer la capacité physique et d’accès aux services du système dans le pays et garantir à chacun un accès égal à des services de santé de qualité.



Le Conseil des Directeurs exécutifs a également approuvé un financement de 204,00 millions pour le projet de l’autoroute reliant Guercif et Nador, au Maroc. Le projet se veut le moyen d’améliorer la connectivité de la région Est au complexe portuaire de Nador, par la construction de 104 km d’autoroute dont 17 ponts et 53 viaducs d’ici 2029.

Parmi les principaux projets approuvés figurent également une contribution de 144,00 millions au Burkina-Faso et de 106 millions à l’Ouganda, pour améliorer le cadre de vie des populations et appuyer le secteur des transports dans les deux pays.



Aussi ont-ils été approuvés les financements de 58,0 millions pour le Mali, afin d’améliorer le réseau de transport d’électricité par la modernisation et l’expansion de l’infrastructure de transport à haute tension ; 70,0 millions pour le Tchad et 27,13 millions au Togo, en vue de soutenir le secteur de l’enseignement supérieur dans ces deux pays.

Adou FAYE

Le Conseil des Directeurs exécutifs de la Banque islamique de développement a approuvé aujourd’hui des financements d’un montant total de 2,12 milliards de dollars pour de nouveaux projets de développement dans les pays membres.Source : https://www.lejecos.com/Banque-islamique-de-develo...