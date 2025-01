Banque mondiale : Le Sénégal en tête de l’économie africaine en 2025

Sénégal Atlanticactu/ Exploitation du Gaz/ Saliou Ndong Le début de l’exploitation du gaz de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) devrait propulser la croissance du Sénégal en 2025. Dans son dernier rapport (janvier 2025) sur les perspectives économiques de l’Afrique, la Banque mondiale prévoit une croissance de 9,7 % pour le Sénégal en 2025, ce qui en […]

Sénégal

Atlanticactu/ Exploitation du Gaz/ Saliou Ndong

Le début de l’exploitation du gaz de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) devrait propulser la croissance du Sénégal en 2025. Dans son dernier rapport (janvier 2025) sur les perspectives économiques de l’Afrique, la Banque mondiale prévoit une croissance de 9,7 % pour le Sénégal en 2025, ce qui en ferait le pays avec la plus forte croissance sur le continent.

En Afrique subsaharienne, la croissance devrait se renforcer, atteignant 4,1 % en 2025, puis 4,3 % en 2026, soutenue par une baisse de l’inflation et des conditions financières plus favorables. Bien que la croissance ait été moins dynamique que prévu en 2024, les prévisions pour 2025 et 2026 ont été révisées à la hausse de +0,2 et +0,3 points de pourcentage respectivement. Toutefois, des écarts importants demeurent entre les pays.

Le Sénégal, avec une prévision de croissance de 9,7 %, devrait connaître la meilleure performance du continent. La Mauritanie, qui partage le gisement gazier GTA avec le Sénégal, bénéficiera également d’une forte croissance (7,8 %) grâce à l’exploitation de ce gisement. Au sein de l’Uemoa, des pays comme la Côte d’Ivoire (6,4 %), le Bénin (6,4 %) et le Niger (8,5 %) devraient enregistrer également une croissance marquée. Cependant, deux grandes puissances africaines, le Nigeria et l’Afrique du Sud, devraient rester à la traîne, bien qu’une reprise de la croissance y soit attendue, selon le rapport. Si l’on exclut ces deux grandes économies, la croissance de la région devrait atteindre 5,3 % en 2025-2026. Les économies exportatrices de produits industriels (sauf le Soudan) devraient se redresser, soutenues par une amélioration de la consommation des ménages, propulsant ainsi le secteur des services. La réduction de l’inflation et des taux d’intérêt devrait stimuler la consommation privée et l’investissement dans plusieurs économies de la région pendant la période de prévision, précise la Banque mondiale.

Cependant, en raison de niveaux d’endettement élevés et de coûts d’emprunt accrus, les marges budgétaires seront limitées, ce qui continuera de freiner les dépenses publiques dans toute la région, avertit la Banque mondiale. De plus, le revenu par habitant en Afrique subsaharienne devrait progresser en moyenne de 1,7 % par an en 2025-2026, un taux inférieur à la croissance moyenne des économies émergentes et en développement (même sans compter la Chine et l’Inde). L’Angola, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et le Soudan devraient même voir leur revenu par habitant diminuer au cours de cette période.

La Banque mondiale estime qu’environ 30 % des économies de la région n’auront pas retrouvé leur niveau de PIB par habitant d’avant la pandémie de Covid-19 d’ici 2026, ce qui représente des années perdues en termes de progrès des revenus et de réduction de la pauvreté. Néanmoins, l’économie africaine reste confrontée à de nombreux risques. La croissance mondiale pourrait être inférieure aux prévisions en raison d’une incertitude accrue et de possibles réorientations défavorables des politiques commerciales. De plus, un ralentissement plus marqué que prévu en Chine, une intensification des tensions géopolitiques mondiales, une instabilité politique croissante et une escalade des conflits violents en Afrique subsaharienne sont des menaces à surveiller. Enfin, une inflation persistante pourrait maintenir des taux d’intérêt mondiaux élevés, aggravant les difficultés des pays fortement endettés.

