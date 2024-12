Banque mondiale : Le Sénégal, pays le plus endetté de toute l’Afrique Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2024 à 13:37 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlantiactu/ Dette publique/ Saliou Ndong Dans son dernier rapport sur la dette internationale, publié le 3 décembre 2024, la Banque mondiale fait état d'une situation préoccupante pour le Sénégal. Selon ce document, qui est la source la plus complète et transparente de données sur la dette extérieure des pays en développement, le Sénégal est le pays le plus endetté d'Afrique à la fin de l'année 2023, avec une dette atteignant 40 milliards de dollars, soit 133 % de son revenu national brut (RNB). Cette dette est principalement détenue par les banques multilatérales de développement (Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement), suivies des créanciers privés (33 %), de la Chine (7 %) et de la France (6 %). En revanche, l'Algérie affiche le taux de dette le plus bas du continent, représentant seulement 3 % de son RNB, avec une dette de 7 milliards de dollars, principalement détenue par la Banque africaine de développement (83 %), suivie de la Chine (7 %), de la France (4 %) et de l'Italie (3 %). Globalement, en Afrique subsaharienne, la dette s'élevait à 864 milliards de dollars à la fin de 2023, soit une augmentation de 2,7 % par rapport à 2022 et une hausse de plus de 250 % par rapport à 2010.



Source : Source : https://atlanticactu.com/banque-mondiale-le-senega...

