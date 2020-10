Banque mondiale : Près de 21 milliards de dollars de prêts à l’Afrique

La Banque mondiale a approuvé des prêts d’un montant de 20,8 milliards de dollars en faveur de l’Afrique, dont 1,7 milliard de dollars de la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et 19,1 milliards de dollars de l’Association internationale pour le développement (IDA).



Ces financements ont bénéficié à 11 secteurs et ont été destinés à « promouvoir le capital humain, autonomiser les femmes, tirer parti des technologies numériques pour le commerce et l’efficacité de l’administration publique ». Selon la banque, ces financements ont aussi permis de « préserver les investissements publics et mobiliser des financements privés dans des secteurs essentiels, encourager la création d’emplois et s’attaquer aux facteurs et aux effets du changement climatique ».



Dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire de la Covid-19, la Banque mondiale a approuvé 28 nouvelles opérations de prêts d’un montant de 493 millions de dollars et réaffecté des financements de 27 projets existants pour un montant de 476 millions de dollars au profit du continent dans le cadre du Programme stratégique mondial de préparation et de riposte.



Les financements additionnels pour renforcer le capital humain et améliorer les résultats de la région en matière de développement humain concernent notamment le projet pour l’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD), mis en place à l’appel en 2014 des présidents du Niger, du Tchad, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d’Ivoire et de la Mauritanie.

