Banque ouest africaine de développement : Le capital passe de 1 155 milliards de FCFA à 1 709 milliards de FCFA

Selon un communiqué de presse, cette première étape portait sur un montant de 554 350 M FCFA, soit 48% du capital de l’Institution. «Le capital de la Boad passe donc de 1 155 milliards de FCFA à 1 709,35 milliards de FCFA.



Le Plan stratégique Djoliba (2021-2025) ambitionne un changement d’échelle, notamment, en terme de niveaux d’activité, renforçant l’action de la Boad, en faveur de ses Etats membres et du secteur privé de l’Uemoa, et améliorant les conditions de vie des populations de l’Union. A cet effet, l’augmentation du capital, actée par ledit Plan, a été structurée en deux (2) tranches. La première, d’un montant de 554 350 M FCFA, vient d’être bouclée », lit-on dans le communiqué de presse.



Ainsi, dans le cadre du renforcement de son capital, des diligences ont été conduites avec une priorité donnée aux actionnaires historiques régionaux, les huit (8) Etats de l’Uemoa et la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) qui y ont souscrit. Sept (7) des huit (8) actionnaires non régionaux ont également participé à cette première étape.

La Boad réitère ses remerciements à ses actionnaires pour leur soutien diligent et permanent.



« Concrètement, ce premier closing a induit, de fait, une baisse substantielle de la tarification des interventions de la Boad, en faveur des Etats et du secteur privé de l’Union. Il servira également à relever les niveaux d’activité, y compris l’activité concessionnelle. Le renforcement des fonds propres, augmentant, par ailleurs, la résilience de l’Institution, permettra d’amortir d’éventuels chocs auxquels celle-ci pourrait être confrontée », ajoute la même source.



La même source informe que les due diligences se poursuivent en vue de finaliser la deuxième phase de l’opération, qui concernera un montant, inscrit au titre du capital non souscrit, et réservé aux nouveaux actionnaires non régionaux, au fur et à mesure de l’agrément de leurs adhésions par les organes délibérants.



