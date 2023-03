Banques : Hausse de 17,42% du résultat net de la BOA Mali en 2022

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2023 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

Ce résultat est passé de 2,095 milliards de FCFA au 31 décembre 2021 à 2,460 milliards de FCFA au 31 décembre 2022.



Le total du bilan à toutefois baissé de 4,714 milliards, passant de 581,464 milliards de FCFA en 2021 à 576,750 milliards de FCFA en 2022.



Les créances sur la clientèle ont augmenté de 6,67 milliards à 268,944 milliards de FCFA contre 262,274 milliards de FCFA un an auparavant. De leur côté, les dettes de la BOA Mali à l’égard de la clientèle ont progressé de 36,574 milliards, passant de 461,599 milliards de FCFA en 2021 à 425,025 milliards de FCFA en 2022.



A la fin de l’exercice sous revue, le produit net bancaire s’est légèrement replié de 0,28%, passant de 35,407 milliards de FCFA en 2021 à 35,307 milliards de FCFA un an plus tard.



Les charges générales d’exploitation de la BOA Mali ont vu leur niveau augmenter de 195 millions, à 19,328 milliards de FCFA contre 19,133 milliards un an auparavant.



Le résultat brut d’exploitation a, de son côté, fortement baissé, passant de 14,186 milliards au 31 décembre 2021 à -8,350 milliards au 31 décembre 2022.



A la fin de l’exercice 2022, le coût du risque de la banque s’est allégé de 2,724 milliards, se situant à 9,476 milliards de FCFA contre 12,200 milliards de FCFA à la fin de l’exercice 2022.



Pour sa part, le résultat d’exploitation a fortement baissé de 43,35%, passant de 1,986 milliard de FCFA en 2021 à 1,125 milliard de FCFA en 2022



Oumar Nourou









Source : Le résultat net après impôts de la Bank Of Africa (BOA) Mali a enregistré une hausse de 17,42% à l’issue de l’exercice 2022 par rapport à celui de 2021, selon les états financiers certifiés par les Commissaires aux comptes.Source : https://www.lejecos.com/Banques-Hausse-de-1742-du-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook