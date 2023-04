Banques : Hausse de 37% du résultat net de NSIA Banque Côte d’Ivoire en 2022.

En effet, les états financiers de cet établissement bancaire mettent en exergue un résultat net de 32,382 milliards de FCFA alors qu’il s’élevait à 24 milliards de FCFA en 2021. Ce qui fait dire à la direction de la Banque que <<cette performance remarquable, correspondant à 128% de réalisation des prévisions budgétaires, repose essentiellement sur l’amélioration du coût net du risque de 2 milliards FCFA comparativement à 2021, la réalisation de produits hors exploitation dans le cadre d’opérations de cessions d’actifs immobilisés>>.



Pour sa part, le total bilan NSIA Banque Côte d’Ivoire connait une progression de 15%, à 1 885,056 milliards de FCFA contre 1 644,547 milliards de FCFA en 2021.



Les dépôts de la clientèle sont passés de 1128,5 milliards en 2021 à 1220,3 milliards de FCFA contre de FCFA au 31 décembre 2021. De leur côté, les créances de la banque sur la clientèle se sont établies à 1141,361 milliards de FCFA contre 1033 milliards de FCFA en 2021.



Le produit net bancaire s’est élevé à 80,105 milliards de FCFA contre 76,622 milliards de FCFA en 2021, soit une hausse de 5%. Selon la direction de la Banque, cette évolution s’explique par l’effet combiné de deux facteurs. Elle signale d’une part la croissance de 16% (+3,4 milliards FCFA) des commissions qui s’établissent à 24,6 milliards FCFA au 31 décembre 2022 contre 21,2 milliards FCFA au 31 décembre 2021, portée principalement par l’accroissement du niveau de commissions sur les opérations en devises (+2 milliards FCFA) et l’accroissement du niveau de commissions sur les engagements par signature (+1,4 milliards FCFA). D’autre part, il y a le maintien du niveau de la marge d’intérêt qui s’affiche à 55,6 milliards FCFA contre 55,4 milliards FCFA réalisé en décembre 2021.



Les frais de personnel et les frais généraux en hausse de 5%, enregistrent la même progression par rapport à décembre 2021 et ressortent respectivement à 20,4 milliards FCFA et 23,1 milliards FCFA.



Selon les responsables de NSIA Banque Côte d’Ivoire, <<la mise en œuvre de politiques de maîtrise des charges a permis de contenir les frais d’exploitation dans la limite des budgets alloués avec un niveau de réalisation de 98%.>> c’est ainsi que les charges générales d’exploitation ont évolué de 5%, à 43,467 milliards de FCFA contre 41,417 milliards de FCFA en 2021.



Le résultat brut d’exploitation a cependant très faiblement évolué de 1,05%, passant de 29,199 milliards de FCFA en 2021 à 29,506 milliards de FCFA un an plus tard.



Quant au résultat d’exploitation, il a enregistré une progression de 10% à 25,354 milliards de FCFA contre 23,151 milliards de FCFA en 2021.



<<Dans un environnement incertain fragilisé par des tensions internationales aux répercussions inflationnistes, NSIA Banque Côte d’Ivoire poursuivra le déploiement de son plan stratégique Altitude 22-26 amorcé en 2022, tout en assurant la maîtrise des frais généraux et un pilotage efficace des risques, gage d’accélérateur de performance et de réalisation des objectifs>>, avance la direction de la Banque à propos des perspectives qui se dessinent en 2023. Elle soutient en outre que leur établissement bancaire, qui est un acteur important du financement de l’économie ivoirienne, entend poursuivre l’amélioration de la qualité des services et l’offre de produits afin d’accroître la contribution des commissions dans la formation de son produit net bancaire. Dans l’entendement des responsables de NSIA Banque le déploiement des actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles « propositions de valeur client », permettra de répondre plus efficacement aux besoins de la clientèle.





Oumar Nourou

L’exercice 2022 a été faste pour NSIA Banque Côte d’Ivoire dont le résultat net après impôts a connu une hausse de 37% par rapport à 2021.Source : https://www.lejecos.com/Banques-Hausse-de-37-du-re...