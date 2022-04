Banques : Hausse de 88,61% du résultat net de BH Bank de Tunisie en 2021

Ce résultat net est passé de 73,065 millions de dinars (MD) au 31 décembre 2020 à 137,810 MD au 31 décembre 2021.



Toutefois, le total bilan de cet établissement bancaire est en retrait de 1,43% à 12 941 MD contre 13 129 MD en 2020.

Les créances sur la clientèle ont suivi ce mouvement baissier passant de 10 105 MD en 2020 à 10 037 MD en 2021. En revanche, les dépôts et avoirs de la clientèle ont augmenté, passant de 7 092 MD en 2020 à 7 615 MD un an plus tard.



Les produits bancaires ont évolué de 3,48% à 1 247 MD contre 1 292 MD en 2020.

Quant aux charges d’exploitation bancaire, elles ont enregistré une baisse de 14,43% à 627,038 MD contre 732,854 MD en 2020.



Le produit net bancaire du groupe BH Bank affiche une progression de 10,89% au terme de l’exercice sous revue avec 620,842 MD contre 559,853 MD un an auparavant.



Quant aux charges générales d’exploitation, elles ont enregistré une baisse de 5,139 MD, avec un niveau de 63,471 MD contre 68,610 MD en 2020.



A l’issue de l’exercice 2021, le résultat d’exploitation du groupe BN Bank est en hausse de 59,61% avec une réalisation de 253,185 MD contre 158,626 MD en 2020.

