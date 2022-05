Bara Sow : "Les éleveurs et les laobés vont donner la majorité à Macky Sall à l'Assemblée nationale" Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mai 2022 à 17:13 | | 0 commentaire(s)| Bara Sow, vice-président de Macky 2012 parle de Marième Faye Sall, Première Dame du Sénégal et de sa Fondation Servir le Sénégal. "Vu toutes les demandes sociales que sa Fondation reçoit et traite au quotidien, les éleveurs et laobés du Sénégal s'engagent à donner la majorité à Macky Sall, à l’Assemblée nationale pour les législatives", a-t-il dit.



