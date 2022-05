Bara Sow: "les éleveurs et les laobés vont donner la majorité à Macky Sall à l'Assemblée nationale" Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mai 2022 à 17:13 | | 0 commentaire(s)| Bara Sow vice président de Macky 2012 parle de Marieme Faye Sall, première Dame du Sénégal et sa Fondation Servir le Sénégal. " Avec les demandes sociales qu’elle a reçues, les éleveurs et laobés du Sénégal vont donné la majorité à Macky Sall à l’Assemblée nationale pour les législatives", a-t-il dit.



