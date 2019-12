Accueil Envoyer Partager sur facebook Barack Obama : «Les femmes sont de meilleures dirigeantes que les hommes» Rédigé par Mamadou Mangane le 17 Décembre 2019 à 09:56 Si les femmes dirigeaient tous les pays du monde, il y aurait une amélioration générale du niveau de vie et des résultats, selon l’ancien président américain Barack Obama.





S’exprimant à Singapour, il a déclaré que les femmes ne sont pas parfaites, mais qu’elles sont « incontestablement meilleures » que les hommes.



Il a souligné que la plupart des problèmes dans le monde provenaient de personnes âgées, surtout des hommes, qui occupaient des postes de pouvoir.



Il a également parlé de la polarisation politique et de l’utilisation des médias sociaux pour répandre des mensonges.



S’exprimant lors d’une manifestation privée sur le leadership, M. Obama a déclaré qu’au cours de son mandat, il avait réfléchi à ce à quoi pourrait ressembler un monde dirigé par des femmes.



« Maintenant, les femmes, je veux juste que vous sachiez que vous n’êtes pas parfaites, mais ce que je peux dire sans conteste, c’est que vous êtes meilleures que nous[les hommes].



« Pendant deux ans, si chaque nation sur terre était dirigée par des femmes, vous verriez une amélioration significative du niveau de vie et des résultats dans tous les domaines. »



Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait un jour de revenir à la politique, il a dit qu’il croyait que les dirigeants devraient se retirer le moment venu.



« Si vous regardez le monde, vous verrez que les problèmes sont très souvent causés par les personnes âgées, généralement les hommes âgés, qui refusent de se retirer », dit-il.

« Il est important que les dirigeants politiques essaient de se rappeler qu’ils sont là pour faire un travail, mais qu’ils ne sont pas là pour la vie, qu’ils ne sont pas là pour soutenir leur propre estime de soi ou leur propre pouvoir.



M. Obama a été président des États-Unis de 2009 à 2017.



M. Obama a été président des États-Unis de 2009 à 2017.

Depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, lui et l'ancienne première dame Michelle Obama ont mis sur pied une fondation qui sert de mentor à de jeunes leaders dans le monde entier.



