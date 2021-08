Barça: Lionel Messi ne renouvelle pas son contrat A l’issue de plusieurs mois de feuilleton, le FC Barcelone devait officialiser ce jeudi la prolongation de Lionel Messi (34 ans, 35 matchs et 30 buts en Liga pour la saison 2020-2021), libre depuis la fin de son contrat le 30 juin. Pour l’heure, l’annonce officielle se fait toujours attendre. Mais, le journal Marca indique que les fans catalans risquent de l’attendre longtemps !

Un repas censé finaliser le deal était au programme ce jeudi, entre les Blaugrana et les représentants de la Pulga. Mais, contre toute attente, les deux parties ne seraient pas parvenues à se mettre d’accord puisque les exigences XXL du clan de l’Argentin auraient sinon obligé le Barça à dépasser le plafond autorisé pour sa masse salariale.



Le fossé entre les deux parties serait si important que le club catalan aurait entériné cet échec et chercherait désormais la façon la moins douloureuse de l’annoncer à ses supporters…



On pouvait avoir des doutes au sujet de cette information émanant de la presse madrilène, toujours prompte à dénigrer le Barça. Et pourtant, côté catalan, RAC1 va dans le même sens et affirme que le sextuple Ballon d’Or aurait prévenu ses dirigeants dès mercredi qu’il n’est pas satisfait de l’effectif et ne se voit pas prolonger en l’état actuel.



La radio évoque même une « situation irréversible » et un « Messi » plus éloigné que jamais » de son club de toujours.

Plus optimistes, Mundo Deportivo et Sport font état quant à eux d’un simple « ralentissement » des négociations avec un accord toujours possible entre les deux parties. Mais pas aussi, rapidement qu’espéré par le club. Reste à savoir qui dit vrai.



