Barça / PSG 1-4 : Koeman explique la déroute de son équipe ! Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 00:05

Après la rencontre soldée par l’écrasante victoire du PSG au Nou Camp (1-4), Ronald Koeman a livré un constat plutôt lucide sur la supériorité parisienne. Mais surtout, il ne semble pas croire à un retournement de situation. « Ils ont été supérieurs, très efficaces, surtout avec Mbappé. La première période était un peu plus équilibrée, […] Après la rencontre soldée par l’écrasante victoire du PSG au Nou Camp (1-4), Ronald Koeman a livré un constat plutôt lucide sur la supériorité parisienne. Mais surtout, il ne semble pas croire à un retournement de situation. « Ils ont été supérieurs, très efficaces, surtout avec Mbappé. La première période était un peu plus équilibrée, avec cette occasion d’Ousmane, mais en deuxième période on a trouvé des problèmes. Ils ont prouvé, avec le ballon mais surtout physiquement, être supérieurs à nous », a fait savoir le Néerlandais. Koeman n’y croit plus ! Pour Koeman, le PSG avait quelque chose de plus. « Ils ont prouvé avoir une équipe plus complète que nous, il faut l’accepter, continuer sur ce chemin et améliorer des choses. On sait que ça peut arriver contre un grand club. Physiquement, avec son expérience, le PSG est devant nous », a indiqué Koeman. Avec quatre buts encaissés à domicile, le Barça devra sortir le grand jeu pour renverser la tendance. Mais l’entraîneur du FC Barcelone s’est montré très pessimiste quant aux chances de son équipe qui retrouvera son bourreau le 10 mars prochain au Parc des Princes. « Il y a toujours un match retour, mais un 1-4 normalement c’est compliqué à remonter, je peux te mentir mais quand tu perds 4-1, il y a peu d’options », a conclu l’ancien joueur du Barça.



