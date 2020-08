Barça : Samuel Umtiti testé positif au coronavirus Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Août 2020 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

Le Barça joue ce soir son quart de final de Ligue des Champions face au Bayern Munich (à suivre en live commenté ici). Resté en Espagne car blessé, Samuel Umtiti ne pourra heureusement pas contaminer le reste de l'effectif et pour cause. Le défenseur français de 26 ans vient d'être déclaré positif au Covid-19 après des tests effectués ce jeudi. Le champion du monde est asymptomatique mais devra observer une période de quatorzaine, comme l'indique le communiqué du club espagnol. Après Jean-Clair Todibo, testé positif mercredi dernier, Umtiti est le second joueur de l’effectif à être touché par le virus.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-29071-bara-samuel...

Accueil Envoyer à un ami Partager