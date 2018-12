Barcelone en alerte pour un risque d'attentat à Noël

La ville de Barcelone, déjà victime d'un attentat en 2017, était en état d'alerte lundi après un avertissement des autorités américaines au sujet d'un risque d'attaque terroriste pour les fêtes de fin d'année.



"Espagne: faites preuve d'une prudence accrue dans les zones où il y a des mouvements de véhicules y compris des bus, dans la zone des Ramblas de Barcelone à Noël et au premier de l'An", a écrit le bureau des affaires consulaires du Département d'Etat américain dimanche sur son compte Twitter.



"Des terroristes pourraient commettre une attaque (...) et cibler des zones touristiques, de transports ou autres zones publiques", a-t-il ajouté. La police régionale des "Mossos d'Esquadra et le reste des forces de police travaillent sur cette menace", a assuré lundi sur la radio locale Rac1, le responsable régional de l'Intérieur en Catalogne, Miquel Buch. Selon le journal El Pais, un Marocain de 30 ans, titulaire d'un permis pour conduire des cars, est recherché par les forces de l'ordre.



Le quotidien El Periodico de Catalunya assure quant à lui que la police régionale de Catalogne a évoqué dans une note interne, la possibilité qu'un individu tente de foncer dans la foule avec un autobus à Barcelone, la deuxième ville la plus peuplée d'Espagne.



Contactée par l'AFP, la police régionale n'a pas confirmé ces informations mais a reconnu "un renforcement ponctuel des mesures de sécurité dans les zones de grande affluence".

Un porte-parole du ministère espagnol de l'Intérieur a de son côté souligné que le pays restait au niveau 4 sur 5 d'alerte terroriste fixé en 2015, mais que les mesures de sécurité avaient été renforcées le 11 décembre, en raison des fêtes de fin d'année. Les Ramblas de Barcelone avaient été la cible d'une attaque terroriste le 17 août 2017 lorsqu'un Marocain de 22 ans s'était lancé sur cette célèbre allée au volant d'une camionnette, provoquant la mort de 14 personnes.



Il s'était ensuite enfui dans une voiture après en avoir tué le conducteur. Quelques heures plus tard, cinq de ses complices l'avaient imité, fauchant des passants dans la station balnéaire de Cambrils avant de les attaquer au couteau et de poignarder à mort une femme. Cette double attaque avait été revendiquée par l'organisation djihadiste Etat Islamique.















