Bargny : Les charpentiers regrettent la fermeture de plusieurs usines de fabrication et de vente de bois

La fermeture de plusieurs usines de fabrication et de vente de bois a déclenché un flot de chômage parmi les charpentiers de Bargny. De nombreux jeunes qui étaient actifs dans ces domaines, ont pris la mer à la recherche d'une vie meilleure ailleurs. De plus, l'utilisation de pirogues en fibre de verre menace également l'activité des charpentiers, risquant ainsi d'interrompre leurs moyens de subsistance. Ces professionnels aspirent à la réouverture des usines de fabrication et de vente de bois, afin de pouvoir continuer à gagner leur vie ici, au Sénégal.



