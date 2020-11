Bargny/Wahander : Les Personnes impactées par le projet Tosyali rejettent toute propositions de déguerpissement.

Une rencontre avec le préfet du département de Rufisque qui n’a abouti à rien, a poussé les personnes impactées par le projet de l’Usine de fer Tosyali, à sortir de leur mutisme.



Selon Daouda Sène, le porte-parole du jour, « le préfet nous avait convoqué le 12 novembre dernier, mais arrivés sur place c’est un de ses secrétaires qui était sur place. Il nous a reçus sans rien nous dire de concret. En plus, le préfet n’est pas notre interlocuteur. Aujourd’hui on s’est réuni pour discuter de ce problème. On a convié l’ensemble des acteurs pour mettre en place un comité local qui va rejoindre le comité de Bargny… »



Une manière de créer une synergie autour de ce combat qui regroupe plusieurs entités qui luttent déjà contre les grands projets de l’État déjà implantés dans cette localité comme la centrale à charbon de Bargny- Sendou...



Ces derniers qui jugent que le préfet du département essaie de les détourner de leur objectif, restent sur leur position et rejettent toute proposition qui aurait vocation de les déloger de ce site de Wahander. Cette rencontre s’est tenue le 14 novembre 2020 à Bargny.

