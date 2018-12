Bargny: le maire fait emprisonner quatre notables

Le maire de Bargny, Abou Ahmed Seck ne badine pas avec le foncier de sa commune. Et pour preuve ?



Il a fait emprisonner quatre notables qui ont osé défier son autorité. Abdoulaye Pouye, Badou Faye, Momar Sène et Abdoulaye Faye qui croupissent depuis jeudi dernier à la prison, avaient morcelé puis vendu sans son « autorisation », des parcelles de terrains à des tiers.



Selon « Vox Populi » qui donne l’information, lesdites parcelles sont situées près de la centrale à charbon de Bargny.

