Barrage aller CM Qatar 2022 / Egypte vs Sénégal: les Lions pour un résultat positif au Caire, le onze probale L’Equipe Nationale du Sénégal affronte l’Egypte ce vendredi (19h30 GMT) en barrages aller pour la Coupe du Monde 2022. Après quelques jours d’un regroupement commencé à Marrakech, Aliou Cissé a effectué sa dernière mise en place pour défier les Pharaons.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Mars 2022

Une victoire rapprocherait les hommes d’Aliou Cissé vers une seconde qualification d’affilée au Mondial. Pour ce faire, il faudra partir avec les meilleures armes dès le coup d’envoi. Le sélectionneur des Lions, qui dispose quasiment du même groupe, devrait reconduire un onze identique à celui aligné lors de la finale de la CAN 2021, sous la forme d’un 4-3-3.



Ainsi, Edouard Mendy va être titularisé dans les cages pour honorer sa 21e sélection avec les Lions. Devant le portier de Chelsea, sera alignée l’habituelle charnière centrale composée du capitaine Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo.



Aux postes de latéraux, on devrait sans surprise s’attendre aux titularisations de Saliou Ciss, à gauche, et de Bouna Sarr, à droite. Le joueur du Bayern Munich devrait bien démarrer la partie et enchaîner avec une 12e titularisations en autant de sélection.



Au milieu de terrain, le trio Idrissa Gueye – Nampalys Mendy – Cheikhou Kouyaté est attendu pour démarrer la rencontre. Même s’il ne serait pas non plus surprenant de voir Pape Alassane Gueye débuter à la place de Cheikhou Kouyaté. Le joueur de l’Olympique de Marseille sort de matchs très aboutis en club, et sa puissance, son physique mais surtout son aisance technique pourraient constituer des éléments importants pour cette rencontre.



Enfin, en attaque, Ismaïla Sarr devrait former un trio avec Famara Diédhiou et Sadio Mané. En raison d’une blessure aux ischio-jambiers face à Manchester United, l’ailier de Watford n’avait plus joué en match officiel depuis un mois. Mais il a effectué son retour depuis plus d’une semaine et s’est très normalement entraîné avec le groupe.



Le onze probable du Sénégal face à l’Egypte



Mendy – Bouna Sarr, Koulibaly (cap), Abdou Diallo, Ciss – Kouyaté, N. Mendy, Idrissa Gueye – I. Sarr, Diédhiou, Mané







