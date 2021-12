Barrow réélu: Le scrutin présidentiel gambien a été libre, fiable et transparent, selon des observateurs L’élection présidentielle gambienne était ’’libre, fiable et transparent’’, a salué, lundi, la coalition des organisations de la société civile locale.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Décembre 2021 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

’’ Le scrutin présidentiel du 4 décembre en Gambie a été libre, fiable et transparent ’’, a souligné, dans son rapport consulté par l’APS, la plateforme de la société civile composée de 30 organisations.



Le président sortant, Adama Barrow, candidat du Parti national du peuple (NPP, sigle anglais), a remporté le scrutin organisé samedi avec un score de 53, 22% devant son principal challenger Oussainou Darboe, crédité de 27, 71% des suffrages.



M. Barrow est ainsi réélu pour un deuxième mandat de cinq ans.



Trois candidats de l’opposition ont rendu publique, dimanche, une déclaration commune pour rejeter les résultats publiés par la Commission électorale indépendante (IEC, sigle anglais).



’’ Les candidats Essa Mbaye Fall (Indépendant) et Mama Kandeh, le chef de file du Parti du Congrès et de la démocratie (GDC, sigle anglais) m’ont rejoint pour contester les résultats et le silence qui a suivi leur publication ’’, a déclaré le principal opposant Oussainou Darboe en présence des deux autres candidats.



Pour la plateforme de la société civile, ’’ le processus électoral, la campagne électorale et les opérations de vote se sont déroulés dans une atmosphère paisible ’’.



’’ Nous avons pris acte du rejet des résultats par trois candidats de l’opposition. Nous leur reconnaissons leur droit légitime de saisir les juridictions habilitées (…) ’’, ont poursuivi les observateurs locaux, selon toujours l’APS.



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook