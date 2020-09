Barth sur le limogeage de Me Moussa Diop : "C'est un idiot de moins..." Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020 à 23:38 | | 0 commentaire(s)|







Source : Le maire de Mermoz Sacré-cœur est formel : "Me Moussa Diop n'aurait jamais dû être nommé Dg de Ddd". Par conséquent, Barthélemy Dias se réjouit du limogeage du leader de Ag Jotna et félicite le Président Macky Sall dans la vidéo ci-dessous.Source : https://www.dakarposte.com/Barth-sur-le-limogeage-...

