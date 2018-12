Barthélémy Dias: « Le directeur du Coud doit répondre aux rapports de l’IGE et de la Cour des comptes » Apres les mises en garde du directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) à l’encontre de Barthelemy Dias et de Ousmane Sonko, qui envisageaient de faire une parade dans le campus universitaire, le compagnon de Khalifa Sall est monté au créneau pour recadrer Cheikh Oumar Anne.

«Je pense qu’il n’y a aucune autorité du COUD qui peut être notre interlocuteur. Ousmane Sonko doit être respecté eu égard à son statut de candidat à la présidentielle et député à l’Assemblée nationale.



Le directeur du Coud a mieux à faire en répondant aux rapports de l’IGE et de la Cour des comptes au lieu de chercher à divertir son monde avec des communiqués aussi ridicules que sa posture», rapporte seneweb.com.

