Barthélémy Dias : "Youssou Ndour c’est comme Bob Marley en Jamaïque"

Barthélémy Dias confirme les dires de Moussa Sy, selon lesquels Youssou Ndour a bénéficié des fonds de la Caisse d’avance. Cependant, le maire Mermoz –Sacré Cœur, précise que l’artiste musicien a bénéficié de soutiens non pas en tant nécessiteux, mais en tant qu'ambassadeur de la culture sénégalaise.



«On n’a pas soutenu Youssou Ndour, on a soutenu la culture sénégalaise. On a soutenu la musique sénégalaise. Je rappelle que Youssou Ndour, on l’aime ou pas, est un ambassadeur du Sénégal. Youssou Ndour est une référence pour le Sénégal. A l’étranger, si vous vous présentez comme Sénégalais, on ne vous demande que Youssou Ndour et le Président Léopold Sédar Senghor. Youssou Ndour c’est comme Bob Marley en Jamaïque. En plus de Youssou Ndour, quand Wally Ballago Seck, Pape Diouf, Viviane et Adiouza organisent des concerts à l’étranger, on a le droit de les soutenir. La culture fait partie des neuf domaines de compétences transférées. Il n’y a aucune gêne de soutenir le Bercy de Youssou Ndour, qui est un grand moment de rencontre de la plus grande communauté de la Diaspora, tous continents confondus», explique-t-il dans un accordé paru ce vendredi dans Walfadjiri.



Dans le média, Bathélemy Dias persiste et signe que le président Macky Sall a eu à solliciter Khalifa Sall en espèces et en nature, et cela pendant des années. «Je vous donne des exemples. En 2009, nous avons gagné la ville de Dakar, Macky Sall avait sa liste Dekkal Ngor, on avait notre Benno Siggil Senegaal, je rappelle que Abdou Mbow n’est pas originaire de Dakar, c’est tout à fait normal, dans la dynamique unitaire que Macky Sall sollicite Khalifa Sall (…) Macky Sall a sollicité le maire de Dakar pour que Mbaye Ndiaye, qui est à l’origine du Dekkal Ngor à Dakar et qui a été incapable de gagner un seul bureau de vote dans tout le département de Dakar, puisse intégrer le bureau municipa en tant qu'adjoint au maire. Et Ccest à ces titres que le maire Khalifa Sall a accédé à toutes les sollicitations de Macky Sall. En outre, Macky Sall, opposant, a sollicité les fonds politiques de la mairie de Dakar et cette dernière l’a aidé », soutient-il.