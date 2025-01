Barthélemy Dias annonce deux recours devant la Cour Suprême Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2025 à 12:09 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Barthélémy Dias/ Saliou Ndong Rejeté par le Conseil constitutionnel et la Cour d'Appel de Dakar, l'ex-député-maire de Dakar, Barthélémy Dias, envisage de saisir la Cour Suprême avec deux recours. Le premier conteste la décision du préfet le déclarant démissionnaire de son poste de conseiller municipal à la Ville de Dakar, tandis que le second vise à annuler sa radiation de l'Assemblée nationale. Cette information a été révélée par l'un de ses avocats, Me El Hadj Amadou Sall, dans Les Échos, repris par Seneweb. Selon l'avocat, la première requête est « prête » et « signée ». « Elle sera déposée aujourd'hui (mardi 31 décembre) ou jeudi 2 janvier », a-t-il précisé. Les avocats de Barthélémy Dias ont également assuré qu'ils engageraient la même procédure concernant sa radiation de la liste des députés.



Source : https://atlanticactu.com/barthelemy-dias-annonce-d...

