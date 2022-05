Barthelemy Dias annonce la fin des travaux de relamping dans la commune de Biscuiterie, à la Sicap Keur Gorgui et sur tout le circuit Virage - Casino - Mamelles (Photos) Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mai 2022 à 17:05 | | 0 commentaire(s)|

"Le 13 Mai dernier, j'effectuais des visites de chantiers des travaux d'entretien, de réhabilitation du réseau d'éclairage public, et d'entretien du réseau des feux de Signalisation Tricolore.



Je suis heureux de constater que le relamping est bien achevé dans la Commune de Biscuiterie, à la Sicap Keur Gorgui et sur tout le circuit Virage - Casino - Mamelles.



Ces travaux continueront sur les 19 Communes du département de Dakar.



Pour signaler ou faire des demandes dans vos quartiers respectifs, la Ville de Dakar vous invite à contacter:

Monsieur Mbar NDIAYE

70 644 44 20

Monsieur Ibrahima DIOP

76 224 06 66

Monsieur Aly DIAW

77 555 43 86

Un Dakar de tous, pour tous et avec tous (DAKAR BII NIU BÖKK)

ENSEMBLE, MARCHONS VERS "L'ESSENTIEL"



















