Barthélemy Dias appelle au respect du calendrier républicain et annonce le soutien inconditionnel de Taxawu Senegal à l'opposition

Mercredi 15 Novembre 2023

Lors d'un point de presse tenu hier, le maire de Dakar, Barthélemy Dias, a souligné l'impératif de respecter le calendrier républicain, pour les élections à venir.



Il a également fait part de la disposition de la plateforme politique Taxawu Senegal, dirigée par Khalifa Ababacar Sall, à apporter un soutien sans conditions au candidat de l'opposition arrivé deuxième en cas de non-qualification au second tour. Ces déclarations révèlent une stratégie politique anticipée et soulignent l'importance de l'unité au sein de l'opposition, dans le contexte des prochaines élections.

