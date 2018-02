Barthélémy Dias avertit « Président Macky Sall nako ko tek ci yoon rek, walla nioune niou wathie yone »

En clôture de la marche de l’Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal, le Maire de Mermo/ Sacré- Cœur, comme à l’accoutumée, a tiré à boulets rouges sur Macky Sall, en prévenant ce dernier de respecter à la lettre les règles républicaines, sinon, l’opposition sera amenée à prendre ses responsabilités avec des ripostes non conventionnelles, qui transgresseraient à coup sûr les lois régaliennes sénégalaises.



« Que le Président Macky Sall respecte à la lettre les règles républicaines ou nous seront obligés nous aussi, de transgresser les lois. C’est ça la démocratie. Concernant le fichier électoral qu’il (Ndlr : Macky Sall) appelle pour un dialogue sincère. Le Sénégal était une démocratie et elle le restera. Macky Sall dans sa posture et ses actions, ne veut pas organiser des élections transparentes. Il veut forcer les choses pour avoir un second mandat et il est prêt même à emprisonner des opposants », a déclaré, il y a quelques minutes, Barthélémy Dias qui a clôturé avec l’activiste Baba Aïdara, ce mini-meeting de clôture de de la marche de l’Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal qui est une coalition de partis de l’opposition.



L’itinéraire de cette marche Initiatives pour des élections démocratiques du 09 février 2018 était ainsi ficelé avec le départ à l’avenue Bourguiba angle rue 10 à 15 heures, suivi d’un Grand rassemblement au cinéma Lux, en face du Lycée Kennedy pour enfin finir avec ce Podium qui vient de connaître son épilogue, il y a quelques minutes, au boulevard Général de Gaule angle Rue 25.







