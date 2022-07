Barthélémy Dias démarre les hostilités : "Un 3e mandat de Macky Sall, ce sera des pertes en vie humaine"

Et comme à son habitude, Barthélémy Dias n'a pas raté le régime au pouvoir. Selon la tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar, " voter pour Benno, c'est brûler le pays. Si vous consultez les investis sur la liste de Dakar et la liste nationale, vous ne verrez que des responsables qui ont toujours défendu la troisième candidature de Macky Sall. Je persiste que la troisième candidature est synonyme de pertes en vie humaine. Et pour éviter ce bain de sang, il faut voter l'inter-coalition Wallu-Yewwi", a lancé Dias fils.



Cependant, il raille la législature précédente. Il souligne qu'aucun bilan n'a été présenté. " La 13e législature n'a pas encore fait son bilan ". Un bilan qu'il a lui-même dressé : " la session 2016-2017: le gouvernement a proposé 27 projets de loi et zéro proposition de l'assemblée nationale. La session 2018, c'est 30 projets de loi proposés par le gouvernement, la session 2018-2019, le gouvernement a proposé 21 projets de loi et un seul qui a été publié, c'est la modification du règlement intérieur de l'assemblée nationale. Pour l'année 2020, le Président a proposé 46 lois. C'est seulement celle sur le permis à point qui a été rejeté. L'année 2021, le Président a envoyé 32 lois et celle criminalisant l'agenda LGBT a été rejetée parce qu'elle n'arrange pas les intérêts de Macky Sall. L'année 2022, c'est 19 lois présentées à l’assemblée nationale ".



"Le bilan est mitigé parce que les députés ont failli à leur mission ", note le candidat pour la prochaine législature.



Toutefois, le candidat à la prochaine législature d'ajouter que "i[l'assemblée ne doit pas être un comité ou une coordination de l'Apr ou de Bby.

Je vous demande d'aller massivement voter pour notre inter-coalition. Vous avez l'opportunité de faire d'Ousmane Sonko, d'Habib Sy, de Déthié Fall et d'Aïda Mbodj, des Premiers ministres ou des ministres. Et c'est bien possible, car ils voulaient vous décourager en éliminant la liste titulaire pour vous démoraliser "]i, conclut Barthélémy Dias.